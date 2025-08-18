Экономисты вглядываются в ВВП

Получив оценки Росстата о динамике ВВП РФ во втором квартале в годовом выражении (см. “Ъ” от 14 августа), экономисты разошлись во мнениях по поводу того, вошла ли экономика России в состояние технической рецессии (снижение ВВП два квартала подряд в измерении квартал к кварталу с учетом сезонности и календарности).

«По нашим оценкам, квартальная сезонно сглаженная динамика вновь перешла к росту (0,2% после минус 0,3% в первом квартале). Таким образом, техническая рецессия не подтвердилась»,— считают экономисты Райффайзенбанка.

Оценка аналитиков Telegram-канала MMI — минус 0,5% после минус 1,2%. «Формально это техническая рецессия. Негативная динамика ВВП в первом полугодии — это во многом следствие аномального и необъяснимого скачка ВВП в четвертом квартале 2024 года. Наше сглаживание расходится с росстатовским. Многие коллеги-аналитики дают другие оценки. Да и сами данные будут еще пересмотрены. Поэтому пока воздержимся от утверждения, что техрецессия состоялась»,— отмечают аналитики.

«Расчеты на основе доступных на начало августа статистических данных показали сокращение ВВП в июне 2025 года (на 0,3% к маю 2025 года с устраненной сезонностью). Всего на протяжении первого полугодия рост расчетного месячного значения ВВП был зафиксирован только в апреле и мае, с поправкой на сезонность размер экономики в июне соответствует уровню октября 2024 года и на 1,6% ниже, чем в декабре 2024 года»,— отмечают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. В их новом краткосрочном прогнозе ВВП показатель на 2025 год уменьшен на 0,7 процентного пункта, до роста в 1,1%.

По мнению аналитиков, ключевые риски экономической политики во втором полугодии 2025 года связаны с поиском баланса между наращиванием госдолга (и ростом стоимости его обслуживания), девальвацией рубля (проинфляционный фактор) и бюджетной консолидацией. «Возможности поддержания экономического роста в настоящее время могут быть связаны с реализацией отложенного спроса обеспеченных групп населения, оживлением кредитования при дальнейшем снижении ключевой ставки и использованием возможностей для международного сотрудничества при неухудшении внешних условий. Существенные риски связаны с возможным сокращением экспорта нефти и нефтепродуктов в результате введения вторичных санкций со стороны США в отношении потребителей российских углеводородов»,— заключают в ИНП РАН.

Артем Чугунов