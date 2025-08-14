ВВП тормозит вместе с ценами

В годовом выражении экономика России во втором квартале 2025 года выросла на 1,1% против роста на 1,4% в первом, свидетельствуют предварительные оценки Росстата. Рост индекса физического объема ВВП обеспечили увеличение оборота общепита (плюс 9,1%), рост в обработке (3,7%), строительстве (2,4%), рознице (1,6%), сельском хозяйстве (1,4%). Снижение продемонстрировали оптовый товарооборот (минус 4,2%), сфера водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (минус 2%) и добыча (1%).

По итогам первого полугодия, по оценке уже Минэкономики, ВВП был на 1,2% выше, чем год назад (Росстат представит свои расчеты по полугодию 12 сентября). Прогноз увеличения ВВП по итогам года — 2,5%. «Темпы роста с поправкой на сезонный и календарный факторы были умеренными»,— фиксируют аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». По их оценке, показатели находились в диапазоне 1–1,5% роста в пересчете на год (см. график).

Годовые темпы роста в 1,1% во втором квартале оказались заметно ниже ожиданий ЦБ. В июле, напомним, регулятор оставил неизменным свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на 1–2%. При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во втором квартале на уровне 1,8%, так что текущая динамика ВВП пока оказывается ниже ожидаемой средней траектории, прогнозируемой Центробанком.

Аналитики, опрошенные в начале августа агентством «Интерфакс», прогнозируют увеличение ВВП России в 2025 году на 1,4%. «Статистические данные, доступные на конец мая, свидетельствуют о практически полной остановке экономического роста. В первом квартале 2025 года по отношению к четвертому кварталу 2024 года ВВП сократился на 0,4% (со снятой сезонностью)»,— подсчитали в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Соответствующих оценок за второй квартал, впрочем, пока нет.

Также в среду Росстат сообщил, что инфляция в июле снизилась в годовом выражении до 8,8% — это самые низкие темпы роста цен с ноября прошлого года. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» оценивают июльский уровень инфляции с поправкой на сезонность и пересчете на год в 9,4% (это, отметим, один из главных индикаторов, определяющих решения ЦБ по ставке). Повышение тарифов ЖКХ, по их расчетам, внесло основной вклад в июльский показатель инфляции. За вычетом этого эффекта годовая инфляция с поправкой на сезонность и пересчете на год в июле 2025 года была бы на уровне 2% при цели регулятора в 4%, считают авторы расчетов.

Артем Чугунов