В «Росагролизинге» сообщили, что IPO компании не является самоцелью

Идея IPO «Росагролизинга» принадлежит менеджменту, но итоговое решение о его проведении остается за акционером — Минсельхозом, заявил в интервью «Ъ» гендиректор компании Павел Косов. При этом IPO не самоцель. «Цель — в достижении такого уровня развития, привлекательности бизнеса и бизнес-ковенант, чтобы IPO потенциально стало возможно. Мы, может быть, и не воспользуемся этой возможностью, но должны стать привлекательной для инвесторов компанией»,— сообщил господин Косов.

«Росагролизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний в стране, подчеркнул он. При этом структура прибыли в основном находится в прямой зависимости от поддержки государства в рамках субсидии, которую получает компания. «Сегодня господдержка есть, а завтра по каким-то причинам ее не стало. В идеальной картине мира к 2030 году у нас структура прибыли должна быть сбалансирована, а зависимость от государства не должна превышать 20?25% — все остальное должно формироваться от альтернативной деятельности компании. Если мы этого сможем добиться, станем очень интересны для инвесторов»,— отметил Павел Косов.

