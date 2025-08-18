Глава «Росагролизинга»: китайские производители только присматриваются к российскому рынку

Китайские производители техники еще только осваиваются на российском рынке, сообщил в интервью «Ъ» гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов. По его словам, продажи такой китайской продукции в России — пока не массовая история. «Есть кейсы, когда азиатские производители приходят, спотыкаются обо что-то, что недооценили или не смогли просчитать, и уходят. Их место стараются занять другие. Но есть и те, кому удалось закрепиться, они уже сформировали обширную дилерскую сеть, склады запчастей, наладили сервис»,— сообщил глава компании.

Сложности, в частности, связаны со спецификой ведения сельского хозяйства — в Китае нет необходимости в больших комбайнах, и сейчас они разрабатываются под российские потребности. При этом качество китайской техники постоянно улучшается — «несколько лет назад оно вызывало очень серьезные сомнения». «Тут важно понимать: насколько для нас пока остается загадочным азиатское предложение, настолько же для них загадочен наш спрос. Мы ищем, притираемся. Потенциал у этого сегмента определенно есть»,— полагает господин Косов.

