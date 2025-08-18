В «Росагролизинге» назвали долю поставок российской агротехники

80% поставок агротехники «Росагролизингом» — российского производства, сообщил в интервью “Ъ” гендиректор компании Павел Косов. «На текущий момент более двух третей поставок самоходной техники российским аграриям осуществляется через “Росагролизинг”, и их структура сейчас выглядит следующим образом: 80% произведено на предприятиях Российской Федерации, до 15% — в Белоруссии, остальное — Азия»,— отметил он.

Трансформация сектора после 2022 года в первую очередь коснулась структуры поставок и логистики — в 2021 году половина техники, которая приобреталась российскими аграриями, была отечественной, половина — импортной. При этом импорт шел в основном из стран Северной Америки и Европы, отметил глава компании.

По его словам, спрос и основной инструмент технологической модернизации — льготный лизинг — остались неизменными. «Пришлось менять алгоритмы работы с предложением, искать новые каналы, диверсифицировать портфель зарубежных партнеров. Это непростая задача, но отрасль, и мы в частности, с ней довольно быстро справилась. Вопрос технологической модернизации АПК решается, катастрофы не произошло»,— сообщил господин Косов.

Подробнее — в интервью Павла Косова «Покупать будут. И покупать будут много».