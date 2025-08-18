В «Росагролизинге» ожидают рост спроса на сельхозтехнику

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов в интервью “Ъ” предположил, что спрос на сельскохозяйственную технику будет расти по мере выравнивания экономической ситуации. «То, что сейчас происходит, безусловно, считаем отложенным спросом. Он усилится, когда экономическая ситуация станет комфортнее, а деньги — доступнее. Покупать будут, и покупать будут много»,— сказал он в интервью “Ъ”.

По словам господина Косова, всплеск спроса на рынке наблюдается после снижения стоимости финансирования (с 21 мая 2025 года сельхозтехника предлагается в лизинг по льготной ставке 8–12% годовых со среднегодовым удорожанием от 3,3%.— “Ъ”). Это привело к «колоссальному спросу»: «До сих пор ежедневно мы получаем по 500 млн руб. заявок. 35 млрд руб. с 21 мая прошло через нашу систему. Это огромные показатели после провального первого квартала».

