Пятый тур
«Балтика»—«Локомотив» 1:1
Хиль, 3 — Комличенко, 80.
«Спартак»—«Зенит» 2:2
Маркиньюс, 18; Жедсон, 38 — Кассьерра, 15; Соболев, 63. Незабитые пенальти: Барко, 88 — Кассьерра, 15. Удаление: Дуглас Сантос («Зенит»), 51 (2 ж. к.).
«Ахмат»—«Крылья Советов» 3:1
Касинтура, 5, 79; Конате, 51 (пен.) — Игнатенко, 85.
«Акрон»—«Оренбург» 1:2
Лончар, 39 — Лончар, 59 (автогол); Эмирджан Гюрлюк, 85.
«Рубин»—«Ростов» 1:0
Кабутов, 52.
«Динамо» (М)—ЦСКА 1:3
Макаров, 50 — Алвес, 13; Гайич, 21; Кисляк, 42.
Турнирная таблица
И В Н П М O
1. «Локомотив» 5 4 1 0 13:6 13
2. ЦСКА 5 3 2 0 11:4 11
3. «Рубин» 5 3 1 1 8:8 10
4. «Краснодар» 4 3 0 1 6:2 9
5. «Балтика» 5 2 3 0 9:5 9
6. «Крылья Советов» 5 2 2 1 9:6 8
7. «Ахмат» 5 2 0 3 5:6 6
8. «Акрон» 5 1 3 1 8:5 6
9. «Зенит» 5 1 3 1 7:7 6
10. «Динамо» (Мх) 4 1 2 1 3:3 5
11. «Оренбург» 5 1 2 2 5:6 5
12. «Динамо» (М) 5 1 2 3 4:6 5
13. «Спартак» 5 1 2 2 6:10 5
14. «Ростов» 5 1 0 4 3:8 3
15. «Сочи» 4 0 1 3 2:10 1
16. «Нижний Новгород» 4 0 0 4 2:9 0
Матч «Краснодар»—«Сочи» завершился после подписания номера в печать. Матч «Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (Мх) пройдет сегодня.