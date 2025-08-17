«Балтика»—«Локомотив» 1:1

Хиль, 3 — Комличенко, 80.

«Спартак»—«Зенит» 2:2

Маркиньюс, 18; Жедсон, 38 — Кассьерра, 15; Соболев, 63. Незабитые пенальти: Барко, 88 — Кассьерра, 15. Удаление: Дуглас Сантос («Зенит»), 51 (2 ж. к.).

«Ахмат»—«Крылья Советов» 3:1

Касинтура, 5, 79; Конате, 51 (пен.) — Игнатенко, 85.

«Акрон»—«Оренбург» 1:2

Лончар, 39 — Лончар, 59 (автогол); Эмирджан Гюрлюк, 85.

«Рубин»—«Ростов» 1:0

Кабутов, 52.

«Динамо» (М)—ЦСКА 1:3

Макаров, 50 — Алвес, 13; Гайич, 21; Кисляк, 42.

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Локомотив» 5 4 1 0 13:6 13

2. ЦСКА 5 3 2 0 11:4 11

3. «Рубин» 5 3 1 1 8:8 10

4. «Краснодар» 4 3 0 1 6:2 9

5. «Балтика» 5 2 3 0 9:5 9

6. «Крылья Советов» 5 2 2 1 9:6 8

7. «Ахмат» 5 2 0 3 5:6 6

8. «Акрон» 5 1 3 1 8:5 6

9. «Зенит» 5 1 3 1 7:7 6

10. «Динамо» (Мх) 4 1 2 1 3:3 5

11. «Оренбург» 5 1 2 2 5:6 5

12. «Динамо» (М) 5 1 2 3 4:6 5

13. «Спартак» 5 1 2 2 6:10 5

14. «Ростов» 5 1 0 4 3:8 3

15. «Сочи» 4 0 1 3 2:10 1

16. «Нижний Новгород» 4 0 0 4 2:9 0

Матч «Краснодар»—«Сочи» завершился после подписания номера в печать. Матч «Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (Мх) пройдет сегодня.