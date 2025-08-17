ЛДПР открыла магазин партийного мерча в московском торговом центре

ЛДПР вечером 17 августа открыла корнер с фирменной одеждой в столичном ТЦ «Европейский». Открыть точку в офлайне партийцы решили после «ажиотажа», возникшего вокруг онлайн-магазина партийного мерча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Покупатели в магазине перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Футболка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Депутат муниципального округа Внуково города Москвы Егор Коськов (справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Футболка с изображением кулака с кольцом ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Председатель ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий (в центре спиной) Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Летние сабо с символикой ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Блогер Сергей Карнаухов на церемонии Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Председатель ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на церемонии Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Следующая фотография 1 / 14 Покупатели в магазине перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Футболка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Депутат муниципального округа Внуково города Москвы Егор Коськов (справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Футболка с изображением кулака с кольцом ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Председатель ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий (в центре спиной) Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Летние сабо с символикой ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Блогер Сергей Карнаухов на церемонии Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Председатель ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на церемонии Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Ассортимент торговой точки составляют футболки, свитшоты, джинсовки и спортивные костюмы с партийной символикой и растиражированными в сети цитатами как покойного основателя партии Владимира Жириновского («Чемодан, вокзал, *****!», «Сафонов, оплатить!», «Четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия!»), так и ее нынешнего председателя Леонида Слуцкого.

Сам господин Слуцкий и дал торжественный старт продажам. «Нет ЛДПР — нет политики, нет ЛДПР — нет стиля»,— произнес либерал-демократ, перерезая красную ленточку. Выбор формата (корнер, а не большой магазин) он объяснил более высокой проходимостью вокруг подобных объектов.

Под брендом «ЛДПР.Стиль» партия собрала десяток «наиболее интересных» компаний и дизайнеров из разных регионов, рассказал Леонид Слуцкий журналистам. В будущем, заверил он, точек будут «десятки и сотни». «Это только начало нашей работы с миром большой моды»,— добавил политик и анонсировал участие подшефных партии дизайнеров в Московской неделе моды.

Вся прибыль от работы корнера пойдет на поддержку бойцов СВО «до самой нашей победы», пообещал председатель ЛДПР. Временных рамок для работы торгового объекта в партии не задают.

Григорий Лейба