В Москве арестовали троих военнослужащих-контрактников по делу о вымогательстве

В Москве под арестом оказались трое военнослужащих и их предполагаемый сообщник из гражданских, узнал «Ъ». По версии следствия, они представились сотрудниками правоохранительных органов и под угрозами заставили москвича признаться в торговле наркотиками. За молчание они потребовали у него 1 млн руб., говорится в материалах дела.

Среди фигурантов — стрелки-зенитчики рядовые Александр Иванов и Амза Мансуров, которые проходят службу по контракту в подмосковной воинской части ПВО, помощник дежурного коменданта одного из комендантских подразделений Минобороны прапорщик-контрактник Алексей Мунц, а также неработающий Ильмурад Шаидов. Под стражей они оказались 25 июля. Расследование началось по заявлению, которое в полицию Западного округа столицы подал потерпевший Кирилл Портнов.

По версии следствия, военнослужащие поймали господина Портнова у его дома и насильно усадили его в машину. Там они угрожали ему расправой, нанесли «не менее одного удара твердым предметом по голове», и предлагали откупиться. Фигуранты вину в нападении на потерпевшего и получении от него небольшой части обговоренной суммы признали. При этом они утверждают, что потерпевший действительно занимался продажей наркотиков, а «отступные» предложил якобы сам Кирилл Портнов.

Защита считает расследование необъективным. «Ребята, которые защищают небо у нас над головой, всего лишь хотели наказать злоумышленника, а в итоге сами оказались за решеткой»,— сказал «Ъ» адвокат обвиняемого Мансурова Павел Чигилейчик.

