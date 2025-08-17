Зенитчикам закрыли небо

Как стало известно “Ъ”, в Москве под арестом по делу о вымогательстве оказались трое военнослужащих-контрактников и их предполагаемый сообщник из гражданских. По версии следствия, представившись сотрудниками правоохранительных органов, они под угрозами заставили москвича признаться в торговле наркотиками и за молчание потребовали у него 1 млн руб. Сами фигуранты утверждают, что потерпевший действительно продавал зелье и сам захотел откупиться, а защита считает расследование необъективным.

По данным “Ъ”, уголовное дело о крупном вымогательстве, совершенном организованной группой с применением насилия (п. «а», «в», «г» ст. 163 УК РФ), находится в производстве 517 военного следственного отдела СКР. Оно было возбуждено 24 июля следственным управлением СКР по ЗАО Москвы сначала в отношении неустановленных лиц, но уже спустя сутки в деле появились фигуранты — стрелки-зенитчики рядовые Александр Иванов и Амза Мансуров, проходящие службу по контракту в подмосковной воинской части ПВО, помощник дежурного коменданта одного из комендантских подразделений Минобороны прапорщик-контрактник Алексей Мунц и неработающий Ильмурад Шаидов. После установления личностей подозреваемых дело передали военному следствию, им предъявили обвинение, а Московский гарнизонный военный суд 25 июля избрал всем меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование было начато по заявлению, поданному в полицию Западного округа столицы москвичом Кириллом Портновым. Как рассказал правоохранителям потерпевший, 15 июля этого года поздно вечером ему позвонил знакомый Илья Борщинский, с которым его связывают общие музыкальные интересы, и попросил выйти на улицу. Как только Кирилл Портнов оказался на месте встречи, на него набросились и скрутили незнакомцы, один из которых показывал корочки с надписью «ФСБ» и размахивал «предметом, похожим на пистолет». Нападавшие насильно усадили потерпевшего в Skoda Rapid и повезли по направлению к отделу МВД по району Вернадский. По дороге, говорится в деле, они пленнику угрожали расправой и тем, что сдадут его полиции, сообщив стражам порядка, что он торгует наркотиками. Кроме того, утверждает потерпевший, один из захвативших его людей говорил, что «обнулит» его.

В итоге, по версии следствия, фигуранты, угрожая и нанеся Кириллу Портнову «не менее одного удара твердым предметом по голове», предложили ему откупиться за 1 млн руб.

Восприняв угрозы всерьез, потерпевший согласился, но сказал, что сразу может отдать только 180 тыс., а остальное соберет в течение нескольких дней. На том и сошлись. Однако, отдав часть требуемых денег, Кирилл Портнов обратился с заявлением в полицию.

Версия о якобы имевшей место торговле наркотиками, считает следствие, изначально была придумана фигурантами для того, чтобы потребовать у потерпевшего деньги. А тот же Илья Борщинский (он проходит по делу свидетелем) сообщил правоохранителям, что якобы своим планом будущего вымогательства Александр Иванов делился с ним еще за пару дней до совершения преступления.

Нужно отметить, что все фигуранты вину в нападении на потерпевшего и получении от него денег признали, однако их версия радикально отличается от той, которой придерживается следствие. По словам одного из обвиняемых, все началось с того, что по предложению Александра Иванова они собрались вместе на Ленинском проспекте столицы возле ТЦ «Рио». Как позже поясняли фигуранты, познакомились они в разное время через общих знакомых.

При встрече Александр Иванов рассказал, что у него есть знакомый по имени Илья, который, по его сведениям, начал употреблять наркотики, а приобретал их он якобы у Кирилла Портнова.

Зенитчик предложил «проучить» Портнова — инсценировать операцию по его задержанию, поймать его с поличным и отвезти в полицию. Возражений не последовало, после чего обвиняемые распределили между собой роли.

После этого Александр Иванов позвонил Илье и предложил ему срочно встретиться. Через час-полтора тот приехал к месту встречи фигурантов на Skoda Rapid своего отца. От молодого человека фигуранты, по их словам, потребовали, чтобы он созвонился с Кириллом Портновым и договорился о покупке 1 г кокаина. Тот отказался, но получил пару оплеух, после чего, показал следствию один из обвиняемых, Илью все-таки уговорили помочь «разоблачить» Кирилла Портнова. По версии подследственных, потерпевший якобы на самом деле принес наркотик, который фигуранты потом «смыли в туалет». Последнему сказали, что он задержан и будет доставлен в ОМВД по району Вернадский. После чего фигуранты, по их словам, с согласия Ильи забрали иномарку его отца, на которой он приехал (позже машину вернули), и на ней повезли «задержанного». По дороге, утверждают обвиняемые, тот якобы сам предложил отступные, в результате стороны договорились об 1 млн руб.

Подъехав к отделу полиции, но с тыльной стороны, по данным одного из фигурантов, они заставили потерпевшего под видеозапись признаться в торговле наркотиками, затем забрали у него часть обещанной суммы, после чего разошлись.

Отметим, что между обвиняемыми и потерпевшим следствие провело очные ставки, но участники лишь подтвердили свои прежние показания.

«Вызывает недоумение то обстоятельство, что следственные органы безоговорочно приняли на веру показания потерпевшего и даже не предприняли попытку проверить его самого на возможную причастность к торговле запрещенными препаратами, а свидетеля по делу — на их употребление,— сказал “Ъ” адвокат обвиняемого Мансурова Павел Чигилейчик.— Ребята, которые защищают небо у нас над головой, всего лишь хотели наказать злоумышленника, а в итоге сами оказались за решеткой. Я уже подал жалобу на недозволенные методы ведения расследования и принуждение Мансурова и Иванова к самооговору — Мансуров написал в СИЗО письмо, в котором утверждает, что после задержания полицейские его избили и что он готов пройти проверку на полиграфе. Кстати, он юрист по образованию с красным дипломом. Кроме того, я направил ходатайство о повторном проведении их допросов и очной ставки с потерпевшим и свидетелем, а также проведении следственного эксперимента на месте событий, поскольку в показаниях потерпевшего усматриваю серьезные нестыковки». По словам защитника, арест фигурантов обязательно будет обжалован. «В апелляционной судебной инстанции буду ходатайствовать об отмене ареста и отправке моего подзащитного в воинскую часть под наблюдение командования. Чтобы он БПЛА сбивал над Москвой, а не просиживал время в СИЗО за казенный счет»,— сказал господин Чигилейчик.

Александр Александров