Количество регистраций фитнес-клубов в России увеличилось на 27% за год

Российские бизнесмены с января по июль 2025 года зарегистрировали 906 фитнес-клубов. Это на 27,4% больше, чем за тот же период годом ранее, подсчитали в сервисе Rusprofile. По данным FitnessData, за шесть месяцев 2025-го в России открылось 72 полноценных фитнес-клуба, что в полтора раза больше, чем в 2024-м.

Больше всего новых объектов открывают спортивные студии — в первом полугодии 2025 года на них пришлось 72% стартов. Президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина назвала такой рост умеренным. Однако для сегмента характерна высокая конкуренция, предупреждает бизнес-директор сети Sprit.Fitness Дмитрий Иешко. По его словам, 15% новых фитнес-клубов закрываются в первый год работы.

Спортивные объекты открываются из-за роста спроса на них: посещаемость фитнес-клубов в июле выросла на 14,7% год к году, следует из данных НФС. С 1 января по 12 августа количество трансакций по оплате услуг фитнес-залов и спортивных центров увеличилось на 5% год к году, а средний чек вырос на 10,1% — до 4,1 тыс. руб. С января по июнь объем рынка достиг 150,5 млрд руб., прибавив 23,9% год к году.

