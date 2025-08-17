Инвестиции приступили к тренировкам

Российские предприниматели за первые семь месяцев 2025 года зарегистрировали на 27,4% больше фитнес-клубов, чем за аналогичный период годом ранее. Спортивные объекты открываются все активнее из-за роста спроса. Но доходность бизнеса на этом рынке может снижаться из-за увеличения издержек и низкого темпа роста стоимости услуг.

В январе—июле в России было зарегистрировано 906 новых организаций, основная специализация которых — деятельность фитнес-центров, подсчитали в сервисе Rusprofile. Год к году показатель увеличился на 27,4%. Всего в России сейчас 6,8 тыс. профильных компаний. По данным FitnessData, за январь—июнь 2025 года в России открылось 72 полноценных фитнес-клуба — почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В FitnessData говорят, что в общей сложности на конец июня в России работало 14,4 тыс. фитнес-центров и студий. Год к году показатель вырос на 2,9%. В геосервисе 2ГИС насчитали в российских городах-миллионниках 5,9 тыс. фитнес-клубов и 3,03 тыс. тренажерных залов. Год к году значения прибавили 5% и 6% соответственно.

Рост количества новых объектов ведет к увеличению оборота фитнес-рынка.

По данным FitnessData, в январе—июне объем рынка достиг 150,5 млрд руб., прибавив 23,9% год к году. В июле рост составил 29% год к году, до 25,5 млрд руб. По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в период с 1 января по 12 августа количество трансакций по оплате услуг фитнес-залов и спортивных центров увеличилось на 5% год к году. Средний чек увеличился на 10%, до 4,1 тыс. руб. Посещаемость фитнес-клубов, по данным Национального фитнес-сообщества (НФС), в июле выросла на 14,7% год к году.

Президент НФС Елена Силина считает общий рост числа фитнес-объектов умеренным, указывая на высокую стоимость их содержания. Большинство открытий, по ее словам, формируют спортивные студии. В первом полугодии 2025 года на них пришлось 72% стартов. Бизнес-директор сети Sprit.Fitness Дмитрий Иешко предупреждает, что для сегмента характерна высокая конкуренция и 15% новых студий закрываются в первый год работы.

Другой популярный формат — клубы, работающие по рекуррентной модели (помесячные платежи). В январе—июне на их долю, по словам руководителя FitnessData Максима Боровикова, пришлось 65,3% от числа стартовавших клубов. В прошлом году значение было меньше — 48%.

Но большинство открытий в сегменте формирует DDX Fitness, предупреждает эксперт.

Господин Иешко говорит, что стратегия его сети (также работает по рекуррентной модели) предполагает открытие в год 10–12 клубов.

Елена Силина называет рост оборота рынка важным индикатором для инвесторов. Но сам по себе он не гарантирует быстрого возврата вложений — сроки окупаемости растут из-за снижения доступности кредитов, говорит она.

Максим Боровиков отмечает, что клубы с бассейнами сейчас окупаются больше пяти лет, «сухие» — за период от трех с половиной до пяти лет.

Показатель будет расти из-за снижения рентабельности: за год она снизилась на 1 процентный пункт, до 14% по чистой прибыли.

Госпожа Силина говорит, что маржинальность фитнес-бизнеса по итогам первого полугодия 2025 года составила 7–9%. Фонд оплаты труда в отрасли с начала года, по ее словам, вырос на 11–12%, арендные платежи — на 8–9%, затраты на ремонт и оборудование — на 12–13%. Вместе с тем клубы ограничены в возможностях повышения цен. С начала года, по словам госпожи Силиной, стоимость фитнес-услуг выросла на 8,3%.

Дмитрий Иешко предполагает, что активность инвесторов на фитнес-рынке будет скорее сдержанной.

Елена Силина считает, что сохранится тенденция к открытию малоформатных объектов с небольшими первоначальными инвестициями.

Эксперт отмечает, что запуск студии площадью 70–100 кв. м сейчас обходится в среднем в 3–5 млн руб. Клуб площадью 100–500 кв. м стоит от 10 млн руб. Крупный объект с бассейном — более 200 млн руб. Капиталоемкие объекты обычно запускаются точечно, при наличии долгосрочного спроса, говорит госпожа Силина.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров