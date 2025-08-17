Российские горнолыжные курорты недозагружены с апреля по декабрь

Заполняемость горного Сочи в июле составила 75%, это на 2,9 процентных пункта (п. п) ниже значения прибрежной зоны. В Шерегеше поток туристов на 30% ниже, чем зимой, из-за этого выручка сокращается на 60%. При этом в Архызе значения зимы фактически соответствуют лету, сообщила партнера CMWP Марина Смирнова.

Самыми сложными с точки зрения притока туристов остаются весна и осень, сообщила партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» компании Strategy Partners Елена Киселева. В летний период курорты поддерживают загрузку за счет снижения тарифов.

Привлечение гостей в межсезонье — в период с апреля по начало декабря — позволило бы увеличить загрузку российских горнолыжных курортов на 5–10 п. п,, а в некоторых курортах — и на 15–25 п. п. считают аналитики Strategy Partners. Выравнивание цен при этом может увеличить выручку минимум на 80%, считает госпожа Смирнова.

О том, как привлекают туристов на горнолыжные курорты в межсезонье,— в материале «Ъ» «У лыж проблемы со снегом».