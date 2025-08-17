У лыж проблемы со снегом

Рост заполняемости горнолыжных курортов вне зимних месяцев мог бы увеличить их среднегодовую загрузку на 5–10%, а выручку — на 80%. Сейчас привлекать гостей летом удается преимущественно за счет кратного снижения цен. Это сказывается на рентабельности объектов. Развитие отдыха в межсезонье сдерживают недостаточный уровень инфраструктуры и в целом ограниченная аудитория таких проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Привлечение дополнительного потока туристов в межсезонье может увеличить среднегодовую загрузку российских горнолыжных курортов на 5–10 процентных пунктов (п. п.), в некоторых случаях — на 15–25, подсчитали в рамках исследования аналитики Strategy Partners. Схожие оценки у партнера CMWP Марины Смирновой. Уход от сезонности, по ее словам, может привести к увеличению среднегодовой заполняемости с 55–65% до 60–75%. Выравнивание цен при этом может увеличить выручку минимум на 80%, считает эксперт.

Межсезонье на российских курортах, согласно Strategy Partners, длится в среднем 7,2 месяца.

Это период с апреля по начало декабря, когда зимние виды спорта недоступны. Сезонные колебания загрузки сильно варьируются в зависимости от курорта. Марина Смирнова говорит, что заполняемость горного Сочи в июле составила 75%, это на 2,9 п. п. ниже значения прибрежной зоны. В Архызе значения зимы фактически соответствуют лету. В Шерегеше загрузка курорта летом на 30% ниже, чем зимой, выручка сокращается на 60%, отмечает эксперт.

Госпожа Смирнова считает, что на зрелых курортах на долю первого квартала обычно приходится 45% годовой выручки комплекса, второго — 10%, третьего — 30%, четвертого — 15%. Партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» компании Strategy Partners Елена Киселева говорит, что совокупный вклад лета, весны и осени в выручку российских курортов сейчас 40–50%.

Самыми сложными с точки зрения притока гостей, по словам госпожи Киселевой, остаются весна и осень. Недозагрузка негативно сказывается на рентабельности курортов, говорит эксперт. В «Васта Отель Менеджмент» (управляет в том числе «Розой Хутор») говорят, что в апреле—мае в этом году загрузка была на 1 п. п. ниже, чем в тот же период годом ранее, в июне—августе — на 4,2 п. п., снизившись до 76,5%. Вице-президент по развитию сети Azimut Hotels Анна Борисова говорит, что на курорте «Роза Хутор» четыре летних месяца обеспечивают 50% выручки.

Интерес к российским горнолыжным курортам вне высокого зимнего сезона действительно практически не растет.

По данным «Островка», в мае—августе количество бронирований здесь на уровне прошлогоднего. Исключением стал Архыз, показавший рост на 10%. Но в этом случае динамика может объясняться открытием нескольких новых отелей. В OneTwoTrip тоже не увидели роста интереса к российским горнолыжным курортам в мае—августе. Суммарно, по данным сервиса, на них приходится менее 1% от общего объема продаж по России.

Интерес к размещению на горнолыжных курортах Северного Кавказа в межсезонье в этом году вырос на 2–3% к прошлому, подсчитали в туроператоре «Алеан». Основной спрос, по словам представителя компании, формируют жители соседних регионов, добирающиеся на личных автомобилях. В высокий сезон картина была лучше: несмотря на бесснежную зиму на Северном Кавказе, поток гостей на российские горнолыжные курорты вырос на 5–10% (см. “Ъ” от 7 февраля).

Летом курорты поддерживают загрузку за счет снижения тарифов.

В «Алеане» говорят, что в Домбае, Архызе и Приэльбрусье в теплое время года стоимость номера обычно в два-три раза ниже, чем зимой. Марина Смирнова отмечает, что в июле средний тариф в горном кластере Сочи был в 2,2 раза ниже, чем на побережье. Год к году в мае—августе самый выраженный рост средней стоимости ночи в «Островке» отметили в Домбае и Манжероке — на 15%, до 5,5 тыс. и 10,9 тыс. соответственно. Красная Поляна прибавила 3%, до 6,8 тыс. руб. в сутки.

Консультант практики «Государственные и социальные инициативы» компании «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко основными барьерами роста аудитории горнолыжных курортов в межсезонье называет ограниченный выбор летних активностей, недостаточную инфраструктуру и слабое позиционирование. Эксперт обращает внимание и на то, что их аудитория в целом ограниченна.

На лыжах и сноубордах в стране катаются только 3% населения, в то время как в США — 10%.

Вместе с тем основная аудитория горнолыжных курортов в межсезонье — это гости, которые уже были на них зимой, следует из данных Strategy Partners.

Александра Мерцалова