Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП с автобусом во Всеволожске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о ДТП с участием рейсового автобуса во Всеволожске. Об этом 17 августа сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

И.о. руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Митяеву поручено доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Ъ-СПб» писал, что дорожная авария с участием рейсового пассажирского автобуса № 6 и автомобиля Toyota Land Cruiser произошла утром 15 августа на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. В результате пострадали три человека — оба водителя и пассажир автобуса. Всех троих госпитализировали, одного — в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Андрей Цедрик