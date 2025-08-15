Во Всеволожске Land Cruiser столкнулся с автобусом с десятью пассажирами

Около 10:18 утра 15 августа в полицию Всеволжского района поступило сообщение о столкновении автомобиля Toyota Land Cruiser с рейсовым пассажирским автобусом № 6, в котором находились десять пассажиров и водитель. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинобласти.

ДТП произошло на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова, после столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека — оба водителя и пассажир автобуса. Все трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Артемий Чулков