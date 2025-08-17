Иркутские кандидаты программируют избирателей

На минувшей неделе свои предвыборные программы представили два главных кандидата в губернаторы Иркутской области — действующий глава региона Игорь Кобзев («Единая Россия») и считающийся его основным соперником экс-губернатор, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко. Первый сделал акцент на уже действующих программах и новых планах, второй же напомнил о своих достижениях в период руководства областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым свою программу обнародовал Сергей Левченко. «Как мы видим на практике, обычно кандидаты делают это ближе к концу кампании. Избиратели не имеют времени, чтобы вдумчиво изучить информацию. Поэтому я представляю раньше остальных»,— объяснил он. В презентации документа «Пятилетка развития» 12 августа поучаствовали несколько десятков человек: члены обкома КПРФ, руководители партячеек, сторонники партии из ветеранских, женских и молодежных организаций. Мероприятие в формате круглого стола транслировалось в соцсетях и включало презентацию программы с ее обсуждением.

Программа коммуниста состоит из 18 пунктов, среди которых «Стоп, энерготариф», «Контроль качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг», «Улучшение качества и организации медобслуживания», «Повышение эффективности областного бюджета», «Плановое развитие региональной экономики» и «Возврат прямых выборов мэра Иркутска».

Почти в каждом из них содержится отсылка к периоду губернаторства Сергея Левченко (с 2015 по 2019 год).

Избирателям предлагается вспомнить, что в это время «меры соцподдержки выросли в 2,2 раза», «с 1,3 млрд до 2,7 млрд руб. увеличилась поддержка сельхозпредприятий», «удвоились до 195 млрд руб. доходы областного бюджета», «утроились до 280 млрд руб. отчисления в федеральный бюджет», «в 5,7 раза выросло финансирование на ремонт и строительство соцобъектов», «в 2 раза вырос объем ремонта региональных дорог, в 4 раза — местных».

Презентация программы Игоря Кобзева 15 августа формально стала частью 30-й конференции иркутского отделения «Единой России». Она собрала более 200 человек — депутатов заксобрания, глав и депутатов муниципалитетов, руководителей бюджетных и общественных организаций, участников СВО.

Программа действующего губернатора тоже состоит из нескольких разделов, посвященных региональной экономике и развитию муниципалитетов, повышению качества жизни граждан и их социальной защите, поддержке семейных и культурных ценностей, а также помощи участникам СВО и членам их семей. Решить поставленные задачи предстоит в период с 2025 по 2030 год. За это время предполагается, например, «открыть более 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов», «вовлечь в спорт и физкультуру 1,2 млн жителей», «ликвидировать 60% незаконных свалок», «отремонтировать более 1,5 тыс. км дорог» и так далее.

Программы основных кандидатов во многом полярны, отмечает политолог Галина Солонина: «У Игоря Кобзева она построена на действующих региональных и федеральных программах, заложены целевые показатели. Это рабочий документ. У Сергея Левченко программа больше носит идеологический характер, в основе — лозунги, с которыми коммунисты привыкли ходить на выборы». Отсылки господина Левченко к периоду его губернаторства эксперт не считает сильной стороной: «Это было до ковида, до начала СВО и всех санкций. Левченко просто посчастливилось работать губернатором в тот период, когда у России была благоприятная внешнеторговая конъюнктура. Сейчас напоминание о тех временах может впечатлить лишь ядерный электорат КПРФ и часть либералов».

В ближайшие дни избирателям предстоит оценить еще две предвыборные программы.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат заксобрания региона Лариса Егорова представит свой документ вечером 18 августа на встрече с жителями Ангарска. В разговоре с “Ъ” она подчеркнула, что «еще ни разу не была губернатором», поэтому ее программа выглядит проще и составлена с учетом «ориентирования на конкретные жизненные ситуации». В частности, кандидат от СРЗП предлагает создать во всех супермаркетах «фермерскую полку», чтобы поддержать местных производителей, ввести ежемесячные выплаты неработающим матерям, ухаживающим за ребенком, предусмотреть целевые доплаты семьям «на сбор ребенка в школу» и налоговые льготы предприятиям за благотворительность.

О программе кандидата от ЛДПР Виктора Галицкова, первого замглавы Ушаковского муниципалитета Иркутского района, пока известно лишь, что она будет представлена «в ближайшие дни».

Влад Никифоров, Иркутск