В России на 28% вырос размер вложений в краудфандинг

В июле объем инвестиций в краудфандинг составил 2,32 млрд руб. — на 28% больше, чем в июне, следует из данных Ассоциации краудфандинга. Существенное влияние на рост показателя оказало снижение ключевой ставки Банком России.

Смягчение ставки привело к падению доходности с депозитов. По данным ЦБ, с конца мая среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам топ-10 банков упало с 19,38% до 15,9%. Это повлияло на возвращение инвесторов к альтернативным инструментам, в частности к краудфандингу.

Рынок инвестплатформ (интернет-площадок для привлечения средств) достиг своего минимума в мае — 1,75 млрд руб. Последовавший в июне рост был скорее символического характера (+66,7 млн руб.).

