Инвестиции стремятся к морю

Россияне стали чаще приобретать турецкую недвижимость, но теперь тратят на нее меньше денег. Причем речь в основном идет о домах и квартирах на курортах, сообщили “Ъ FM” участники и аналитики рынка. В июле граждане РФ снова стали первыми среди иностранцев по количеству покупку жилья в Турции. Об этом говорится в отчете Статистического института республики. В прошлом месяце они приобрели в стране 315 квартир и частных домов, лидируя по этому показателю уже почти 3,5 года, с апреля 2022-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правда, бюджет сделок все же несколько сократился, рассказал “Ъ FM” сооснователь и управляющий партнер компании Tranio Михаил Буланов: «В целом есть некий рост спроса на турецкую недвижимость, примерно полугодие к полугодию — плюс 6%. Это в основном интерес к "домику у моря", который особенно актуален в летний период, то есть люди приезжают, отдыхают и хотят что-то купить. Параллельно с этим есть и снижение среднего бюджета, медиана сократилась примерно на 20%. Сейчас средние запросы находятся в пределах €220 тыс. Наиболее приоритетные локации — это Анталья, Стамбул, так как есть там возможность получения паспорта. Смотрят также Мерсин, Муглу, Измир. Опять же, если мы говорим про самые курортные локации, то там бюджеты пониже, к примеру, в Анталье — €150-200 тыс. Это в основном квартиры со средней ценой метра в €2-3 тыс.

Домами тоже, конечно же, интересуются. В этом сегменте средний бюджет ближе к €300-400 тыс., площадь лота — примерно 150-200 кв. м».



Россияне сейчас, приобретая жилье в Турции, делают это главным образом для себя. Что же касается его инвестиционной привлекательности, то из-за высокой инфляции этот вопрос интересует лишь очень немногих, и такое возможно только в некоторых регионах, сообщила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Инфляция в Турции идет настолько быстрыми темпами, что мы все равно привязаны к лире. С одной стороны, есть положительный момент, что можно получить паспорт, и многих это радует. Но в целом это больше связано с тем, что Стамбул имеет высокую доходность с точки зрения аренды, особенно те проекты, которые выходят на Мраморное море. И я бы действительно смотрела на этот город.

Что касается инвестиций, то Турция — большая страна. И если мы говорим о таких местах, как Чешме или Измир, то в жилье там я не советовала бы никому вкладываться, потому что непонятна ликвидность этого товара. Мне не очень понятна Анталья сейчас.

Инфляция сжирает все инвестиции, поэтому все-таки, если мы говорим о высоком чеке, то чемпионами остаются Гечек и Мармарис.

Богатые и супербогатые турки все-таки сами для себя смотрят такую местную "Жуковку-Барвиху". А Гечек и Мармарис, ближайшие к аэропорту Даламан, — это даже более эксклюзивная история, схожая, наверное, с нашими поселками Раздоры и Барвиха. А вот что касается Бодрума, то там точно нет инвестиционной привлекательности на данный момент. Россияне смотрят, покупают, но рассчитывать здесь на супердоходность я бы не стала».

Из всех зарубежных стран чаще всего жилье в этом году россияне приобретают в Таиланде. На него приходится каждый четвертый купленный за границей объект недвижимости. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты. Турция в этом списке находится на третьей строчке.

Андрей Загорский