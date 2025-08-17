Чемпионом RCC Fair Fight в полусреднем весе стал Эдуард Сайк

В главном поединке турнира по правилам кикбоксинга RCC Fair Fight 33, который прошел в рамках фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге, Эдуард Сайк победил Сайфуллаха Хамбахадова и забрал чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, победителя определили судьи.

Эдуард Сайк (справа) победил Сайфуллаха Хамбахадова (слева) Фото: Пресс-служба RCC Эдуард Сайк (справа) и Сайфуллах Хамбахадов (слева) во время награждения Фото: Пресс-служба RCC Иван Штырков (слева) и Армен Петросян (справа) Фото: Пресс-служба RCC

В со-главном событии турнира Иван Штырков (Уральский Халк) отправил Армена Петросяна (Супермен) в нокдаун и забрал победу решением судей. Армен Петросян заявил, что не согласен с решением судей. По его мнению, бой закончился ничьей.

В первый день фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге Никита Козлов дважды отправил Никиту Иванова в нокдаун и завоевал титул чемпиона лиги в тяжелом весе.

Алексей Буров