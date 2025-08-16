Титул чемпиона RCC по кикбоксингу в тяжелом весе завоевал Никита Козлов

Никита Козлов стал победителем в главном поединке турнира RCC Fair Fight 32, который прошел в рамках первого дня фестиваля «Энергия РМК» в новом квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. В третьем раунде он дважды отправил Никиту Иванова в нокдаун, поэтому рефери принял решение остановить бой. В результате Никита Козлов завоевал титул чемпиона лиги в тяжелом весе.

Фото: Пресс-служба RCC

В воскресенье, 17 августа в рамках второго дня фестиваля «Энергия РМК» состоится турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 33. На нем Иван Штырков выйдет на ринг против Армена Петросяна, а Гаджи Автомат против Джанго Жангоразова. В главном бою вечера встретятся Сайфуллах Хамбахадов и Эдуард Сайк. Они будут бороться за титул чемпиона лиги в полусреднем весе.

София Паникова