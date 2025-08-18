На подступах к бюджету

Правительство и депутаты Санкт-Петербурга приступили к подготовке бюджета города на ближайшие три года. В конце прошлой недели в Законодательном собрании прошло первое совместное заседание чиновников и парламентариев в рамках так называемых нулевых чтений. Финансовый блок Смольного отчитался об экономической ситуации: в правительстве прогнозируют рост доходов и вместе с тем снижение расходов. Следовательно, и сокращение дефицита бюджета. В течение двух недель распределение средств городской казны будут обсуждать с районными администрациями и профильными комитетами. Итоговый документ примут лишь к концу осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Алексей Корабельников во время «нулевых чтений» проекта бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга Вице-губернатор Алексей Корабельников во время «нулевых чтений» проекта бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Собственные доходы Петербурга, на которые приходится около 97% от всех поступлений в городскую казну, в предстоящем году составят 1,431 трлн рублей. Это на 3,5% больше, чем в утвержденном осенью законе о бюджете: 1,383 трлн — собственные доходы и 1,406 трлн рублей — с учетом безвозмездных поступлений. Впрочем, за три месяца, в течение которых будет обсуждаться и приниматься документ, эта цифра может измениться.

В 2027 году собственные доходы достигнут 1,538 трлн рублей, в 2028-м — 1,679 трлн, предполагают в городском правительстве. К 2030-му, как неоднократно заявлял губернатор Александр Беглов, доходы должны составить 2 трлн рублей.

Первые предположительные экономические показатели на 2026-й и плановые 2027 и 2028 год вице-губернатор Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Светлана Енилина озвучили на начале «нулевых чтений» бюджета, которые прошли в Законодательном собрании Петербурга. Обсуждать главный финансовый документ региона будут еще две недели совместно с районными администрациями и профильными комитетами. Как и предыдущие два года, городскую казну формируют в разрезе 18 государственных программ.

Алексей Корабельников, выступая первым, заявил, что бюджет на ближайшую трехлетку «формируется на фоне достаточно стабильной экономической ситуации». «Стабильность», по словам чиновника, подтверждается статистикой. Так, по итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 108%, в обрабатывающих производствах — 110%.

Еще один пример «стабильности», по мнению чиновников, — рост заработной платы петербуржцев. По данным Смольного, среднемесячная номинальная зарплата жителей города в январе — мае составила 115,9 тыс. рублей. По итогам 2024 года этот показатель был на уровне 110,5 тыс. руб. Однако, учитывая инфляцию, а следовательно рост цен на товары и услуги, реальная заработная плата петербуржцев увеличилась на 2,6%. В целом по России за январь — май 2025 года реальные зарплаты выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, в Москве увеличение составило 1,6%.

Смольный предполагает, что по итогам 2025 года петербуржцы в среднем будут получать 122,5 тыс. рублей, однако рост реальной зарплаты составит всего 1,5%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), по итогам первого полугодия, составил 109,9%, что уже превысило показатель за 2024 год — 107,8%. По итогам года индекс сократится всего лишь до 109,2%, предполагают в правительстве. Впрочем, на ближайшие три года прогнозы более радужные: в Смольном ожидают, что рост цен на товары и услуги замедлится: в 2026-м ИПЦ составит 105,3%, в 2027-м — 104,2%.

В конце июля Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Инфляция в России, по данным ЦБ, составляет 8,79%. При этом целью регулятора остается снижение инфляции до 4%.

Основываясь на положительных результатах, Смольный полагает, что собственные доходы города в текущем году также увеличатся до 1,352 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем в утвержденном осенью законе о бюджете — 1,302 трлн.

Всего с учетом роста собственных доходов в текущем году объем городской казны составит 1,378 трлн рублей. Согласно действующему закону, этот показатель равен 1,328 трлн. По итогам семи месяцев бюджет исполнен на 60,7% (806,8 млрд рублей), рассказала госпожа Енилина.

Основной источник доходов бюджета — налоговые поступления. За семь месяцев в городскую казну поступило 718,4 млрд рублей налогов, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Алексей Корабельников отметил: «Если темпы роста налоговых доходов в 2024 году составил почти 16%, то в первом полугодии 2025-го он снизился до 5%». Такое снижение, по словам вице-губернатора, связано с денежно-кредитной политикой, которую проводит Банк России, основной целью которой является сокращение инфляции. «Это неизбежно приводит к некоторому охлаждению экономики, что, в свою очередь, будет оказывать влияние на динамику роста доходной базы бюджета»,— заявил господин Корабельников.

Расходы Петербурга в 2026 году составят 1,436 трлн рублей, что на 8% меньше прописанных в действующем законе о бюджете (1,560 трлн). Меньше эта же сумма и утвержденного объема расходов на текущий год — 1,491 трлн рублей. В 2027-м траты городской казны достигнут 1,508 трлн рублей, в 2028-м — 1,467 трлн, поделилась прогнозами Светлана Енилина.

На развитие образования в 2026 году Смольный намерен направить 19,9% от всех расходов, на транспортную систему — 14,2%, на здравоохранение — 13%. Бюджет на адресную инвестиционную программу составит 262,7 млрд рублей (18,3% от расходов).

Надежда Ярмула