У жителя Красного Бора после ссоры с цыганами сожгли мотоцикл за 240 тыс. рублей

Неизвестные сожгли мотоцикл Avantis в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Инцидент произошел в ночь на субботу, 16 августа.

Как сообщает 78.ru, припаркованный байк облили горючим и подожгли. Ущерб составил более 240 тыс. рублей.

По данным телеканала, незадолго до случившегося у хозяина мотоцикла возник конфликт с цыганами. Мужчина поссорился с представителями табора из-за оставленного на ночь мотоцикла с работающим мотором во дворе рядом с байком самого потерпевшего.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предполагаемого поджигателя разыскивает полиция.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительницу Петербурга отправили под домашний арест после поджога автомобиля с женщиной внутри на парковке в Парголово.

Андрей Цедрик