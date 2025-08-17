Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава молдавского блока «Победа» Шор призвал граждан продолжить протесты

Лидер блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илан Шор призвал граждан выйти на антиправительственные акции 23 августа.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы объявим твердое нет центральной власти»,— написал он в Telegram-канале. Господин Шор также призвал местные и районные власти не подчиняться правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

16 августа в Кишиневе прошли акции протеста, организованные блоком «Победа» против политики президента Майи Санду. Десятки людей собрались у железнодорожного вокзала, передавало Radio Moldova.

11 августа Минюст Молдавии подал в Апелляционную палату иск против четырех партий, которые входят в блок «Победа» («Шор», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа»). Ведомство потребовало признать их правопреемницами партии «Шор» и распустить. Блок был образован в апреле 2024 года, о его создании объявили на съезде в Москве.

Апелляционная палата Кишинева в 2023 году заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном выводе из молдавских банков $1 млрд. В том же году суд признал незаконной деятельность его политической партии.

