Глава молдавского блока «Победа» Шор призвал граждан продолжить протесты

Лидер блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илан Шор призвал граждан выйти на антиправительственные акции 23 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илан Шор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Илан Шор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы объявим твердое нет центральной власти»,— написал он в Telegram-канале. Господин Шор также призвал местные и районные власти не подчиняться правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

16 августа в Кишиневе прошли акции протеста, организованные блоком «Победа» против политики президента Майи Санду. Десятки людей собрались у железнодорожного вокзала, передавало Radio Moldova.

11 августа Минюст Молдавии подал в Апелляционную палату иск против четырех партий, которые входят в блок «Победа» («Шор», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа»). Ведомство потребовало признать их правопреемницами партии «Шор» и распустить. Блок был образован в апреле 2024 года, о его создании объявили на съезде в Москве.

Апелляционная палата Кишинева в 2023 году заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном выводе из молдавских банков $1 млрд. В том же году суд признал незаконной деятельность его политической партии.