Минюст Молдавии намерен добиться роспуска партий блока «Победа»

Минюст Молдавии подал в Апелляционную палату иск против четырех партий, которые входят в политический блок «Победа». Ведомство требует признать их правопреемницами партии «Шор» и распустить их.

«Четыре партии активизировались сразу после объявления неконституционности партии "Шор", взяв под свой контроль ее структуры, ресурсы и людей, обеспечив тем самым передачу политической инфраструктуры новым формированиям»,— говорится в сообщении Минюста Молдавии.

В публикации также указано, что, по данным ЦИК Молдавии и Службы разведки страны, 6 июля лидеры партий блока «Победа» провели съезд в Москве. На встрече лидер партии «Шор» Илан Шор представил планы участия в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре 2025 года.

Блок «Победа» образован в Москве 21 апреля 2024 года. В него вошли партии «Шор», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа». Главой блока стал Илан Шор, исполнительным секретарем — Евгения Гуцул.

Илана Шора в 2023 году заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном выводе из молдавских банков $1 млрд. В том же году суд признал незаконной деятельность его политической партии. 5 августа 2025 года суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор».

