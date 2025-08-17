Вучич отверг возможность введения чрезвычайного положения в Сербии из-за протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в стране в качестве ответа на массовые протесты. Это передает сербская телерадиовещательная компания РТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас есть достаточно мер, которые можем предпринять по закону, а это - крайняя мера. Мы ее не рассматривали и я не хотел бы ее рассматривать»,— сказал президент в сегодняшнем обращении к гражданам. Вместе с тем он пообещал решительные действия властей для установления порядка в стране. По словам Александра Вучича, если не предпринять жестких мер, «убийство будет делом нескольких дней».

За прошедшую ночь в Сербии прокатилась очередная волна беспорядков. 56 протестующих были задержаны, шестеро полицейских пострадали. Оппозиция напала на офисы политических партий, включая правящую.

Господин Вучич ранее объявил, что отработав два президентских срока, не станет менять конституцию ради еще одного выдвижения. Он также пообещал, что парламентские выборы в Сербии пройдут досрочно, как того и требует оппозиция.

