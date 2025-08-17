«Настоящим патриотам» США предлагают службу по контракту за $150 тыс. в год

Администрация Дональда Трампа развернула масштабную рекламную кампанию по привлечению граждан в Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Всем заинтересованным обещают небывалые для полиции США денежные выплаты, прощение долгов и возможность «депортировать нелегалов с их корешами», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Америка захвачена преступниками и предателями,— говорится на сайте агентства по набору персонала.— Нам нужен ТЫ, чтобы избавиться от них». К рекламной кампании присоединился и актер Дин Кейн, исполнивший роль Супермена в телесериале 1990-х годов «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

Правительство предлагает всем кандидатам подписной бонус до $50 тыс. и прощение студенческих кредитов на сумму до $60 тыс. Для заключения контракта с ICE больше не требуется наличие степени бакалавра у соискателя, а возрастной ценз для будущих офицеров отменен.

На своем сайте по набору персонала ICE выделяет три потенциальных карьерных пути: сотрудник по депортации, следователь по уголовным делам и генеральный прокурор. Сотрудники по депортации могут рассчитывать на зарплату от $50 тыс. до $101 тыс. в год. Диапазон зарплат следователей по уголовным делам составляет от $63 тыс. до $144 тыс. И это не считая подписных бонусов. Для сравнения: новички полиции в Нью-Йорке и Чикаго могут рассчитывать на зарплату примерно в $60 тыс., пишет WSJ.

Кирилл Сарханянц