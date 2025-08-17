Израиль охватили протесты против операции ЦАХАЛ в Газе

В Израиле граждане протестуют против решения государства об эскалации войны в секторе Газа вместо заключения сделки об освобождении израильтян, захваченных в плен «Хамасом» 7 октября 2023 года. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Демонстранты блокируют движение на дорогах, устраивают марши и массовые пикеты на площадях. Полиция сообщила о задержании 32-х протестующих. Большинство из них были схвачены полицией на дорогах Тель-Авива, еще 7 — в Иерусалиме.

На Площади Заложников (неофициальное название площади художественным музеем) в Тель-Авиве одна из освобожденных заложниц Арбель Йехуд произнесла речь с призывом заключить сделку. «Я знаю, что военное давление не возвращает заложников, а лишь убивает их. Единственный способ вернуть их — это заключить сделку, сразу и без игр»,— сказала она.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал протестующих и заявил о полной решимости правительства реализовать план взятия сектора Газа под контроль ЦАХАЛа. По его словам протесты за прекращение войны без победы над «Хамасом» лишь отдаляет освобождение заложников и в конечном счете приведут к тому, что «зверства 7 октября будут повторяться снова и снова». Глава правительства настаивает, что прекращение войны позволит боевикам перегруппироваться. «Нашим сыновьям и дочерям придется снова и снова сражаться в этой бесконечной войне»,— подчеркивает господин Нетаньяху.

Сегодняшние протесты были организованы Октябрьским советом, представляющим интересы членов семей заложников и погибших в результате нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года. Организация заявляла, что ожидает, что за день к протестам на Площади Заложников присоединится почти 1 млн человек, еще десятки тысяч израильтян должны присоединиться к протестам в сотнях других мест по всему Израилю.