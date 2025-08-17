МИД Германии: Европа готова стать гарантом безопасности Украины совместно с США

Европа и Соединенные Штаты готовы обеспечить четкие гарантии безопасности для Украины, без которых невозможно мирное решение конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Никаких переговоров об Украине без Украины»,— написал глава МИДа в соцсети X и отметил, что Европа «твердо стоит» на стороне Киева, «какими бы ни были планы Путина».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу ARD, что для него стала «приятным сюрпризом» готовность США принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Агентство Axios писало, что Киев и его европейские союзники сконцентрированы на создании «коалиции желающих», чьей целью будет предотвращение дальнейших конфликтов на территории страны.

Президент России Владимир Путин, по данным Axios, предложил на российско-американском саммите в Анкоридже кандидатуру Китая в качестве одного из гарантов безопасности Украины.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский приедет с визитом в Вашингтон для обсуждения с главой Белого дома Дональдом Трампом дальнейших действий по урегулированию конфликта с России. По данным СМИ, американский президент хочет провести трехсторонний саммит при участии Владимира Путина и Владимира Зеленского уже 22 августа.