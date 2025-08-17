Дорожники завершили ремонт пятикилометрового участка Московского проспекта

В Московском районе Санкт-Петербурга завершились работы по капитальному ремонту пятикилометрового участка Московского проспекта — от Кузнецовской улицы до набережной реки Фонтанки. Фотографиями сделанного поделились в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ Следующая фотография 1 / 4 Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ

Как уточнили в КРТИ, дорожники переустановили и заменили бортовые камни, выполнили фрезерование изношенного полотна, уложили свыше 170 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, нанесли новую разметку и восстановили нарушенное благоустройство.

Помимо этого, на Московском проспекте отремонтировали около 35 тыс. кв. м тротуаров и занизили бордюрный камень. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметили в комитете Смольного.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга дорожники приступили к второй фазе работ по обновлению покрытия на Невском проспекте.

Андрей Цедрик