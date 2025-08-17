Из частного дома в Выборге вынесли драгоценности, валюту и 7,5 млн рублей

Сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области разыскивают домушника, похитившего имущество из частного дома. Инцидент произошел накануне, 16 августа, на 1-й Причальной улице в городе Выборге, сообщили в региональном ГУ МВД.

Потерпевший, 47-летний хозяин дома, пояснил прибывшим на место оперативникам, что неизвестный проник в его частное двухэтажное жилище через окно первого этажа и похитил золотой браслет стоимостью 400 тыс. рублей, а также 100 долларов США и 7,5 млн рублей. Общая сумма материального ущерба составила 7,9 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемых в настоящий момент ищут, отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция также разыскивает неизвестного грабителя, похитившего портфель с 11 млн рублей у сотрудника офиса в бизнес-центре на улице Чапаева в Петербурге.

Андрей Цедрик