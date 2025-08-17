«Динамо» раздербанили

В пятом туре чемпионата России по футболу московское «Динамо» на своем поле проиграло ЦСКА — 1:3. Армейцы обеспечили себе победу, забив три гола еще в первом тайме. Теперь у них стало 11 очков, а их отставание от лидера премьер-лиги «Локомотива» составляет всего два балла.

После дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом», которое завершилось вничью 2:2, в пятом туре состоялось и чисто столичное дерби «Динамо» с ЦСКА. Новый главный тренер армейцев Фабио Челестини уже успел окунуться в особую атмосферу противостояния московских клубов, но только в Кубке России, когда его команда обыграла «Локомотив». А вот новый наставник динамовцев Валерий Карпин не участвовал в таких матчах с тех пор, как ушел из «Спартака» в 2014 году.

При этом перед первым дерби в сезоне он находился в достаточно сложном положении, так как бело-голубые взяли только пять очков на старте чемпионата, а на неделе потерпели весьма чувствительное поражение (0:4) от «Краснодара» в кубковой встрече. У Челестини, в отличие от Карпина, все было в порядке. Красно-синие под руководством швейцарского специалиста завоевали суперкубковый трофей и на твердую «четверку» стартовали в премьер-лиге, хотя и он недавно впервые проиграл в России, когда его подопечные уступили по пенальти «Акрону» на групповом этапе Кубка страны.

Вообще ЦСКА выглядел фаворитом матча с «Динамо», которому к тому же пока не хватает стабильности состава из-за череды травм. Хорошо, что к дерби хотя бы вернулся центральный защитник Максим Осипенко. Правда, это хозяевам не помогло, и уже к 21-й минуте они летели 0:2. Все началось с того, что динамовский бразилец Бителлу потерял мяч у своей штрафной площади, и его армейский соотечественник Матеус Алвес тут же оказался наедине с голкипером Игорем Лещуком, получив пас от Тамерлана Мусаева. Дальше было дело техники, с которой у 20-летнего воспитанника «Сан-Паулу» проблем нет. А затем он техничной передачей вывел на ворота Милана Гайича, и сербский защитник аккуратно пробил впритирку со штангой. Карпин, глядя на поле, похоже, пребывал в легком ужасе.

Причем только бело-голубые немного очухались от такого обескураживающего дебюта уже ближе к перерыву и даже организовали Денису Макарову встречу с Игорем Акинфеевым, которая закончилась в пользу опытнейшего вратаря, как гости отгрузили третий гол. Опять оборона «Динамо» дала трещину, и Мойзес спокойно прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, которую замкнул Матвей Кисляк.

3:0 после первого тайма, наверное, шокировали даже самих армейцев — вряд ли они ожидали, что дерби будет складываться для них столь легко и просто.

ЦСКА действительно, что называется, разрывал команду Карпина. Сразу после возобновления матча Макаров вроде бы ободрил партнеров, когда в одиночку дотащил мяч до чужой штрафной и так врезал с левой ноги, что Акинфеев уже был бессилен. Однако если бы не Лещук, отразивший удары Данила Кругового и Мусаева, динамовцам не удалось бы удержаться в игре. Да и сам Макаров чуть не нарвался на пенальти, когда задел ногу Алвеса вблизи собственных ворот. Даже система VAR обратила внимание арбитра Кирилла Левникова на этот эпизод, но он остался при своем мнении. А потом хозяев снова спас Лещук, когда Алвес играючи разобрался с центральным защитником Николасом Маричалем.

Тем не менее бело-голубые не сдавались и вполне могли затянуть соперника как минимум в нервную концовку, попади Иван Сергеев из вратарской не в перекладину, а пониже после прострела Бителлу. Дмитрий Скопинцев тоже промазал с отличной позиции, и Бителлу своим «парашютом» едва не забросил мяч в сетку. Но и армеец Кирилл Глебов перед финальным свистком не реализовал выход один на один с Лещуком. Обыграв «Динамо» 3:1, ЦСКА с 11 очками поднялся на промежуточное второе место и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух пунктов.

Единственным клубом, который не имел ни одного поражения в сезоне с учетом чемпионата и Кубка России, был «Акрон». И казалось, что в домашнем матче пятого тура с «Оренбургом» оно ему не грозит, тем более что хозяева повели благодаря голу Стефана Лончара. Но черногорец поразил и свои ворота, а Эмирджан Гюрлюк принес победу гостям — 2:1.

Так что теперь и у «Акрона» есть первый проигрыш, а оренбуржцы опередили столичных грандов «Динамо» и «Спартак» по лучшей разнице мячей, отодвинув их на 12-е и 13-е место соответственно.

«Ростов» мог опустить бело-голубых и красно-белых еще ниже, но для этого нужно было побеждать на выезде «Рубин», который хотел искупить вину перед своими болельщиками за два крупных поражения подряд от ЦСКА (1:5) в чемпионате и от «Зенита» (0:3) в Кубке России. В итоге казанцы выиграли 1:0, набрали десять очков и заняли промежуточное третье место.

Окончательно тройка лидеров оформилась после матча «Краснодар»—«Сочи», который завершился после подписания номера в печать.

Александр Ильин