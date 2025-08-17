Более 1,3 тыс. машин стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

1342 автомобиля ожидают ручного досмотра для проезда по Крымскому мосту. Об этом в 11:00 мск сообщила служба оперативной информации, освещающая ситуацию на автоподходах к сооружению.

Согласно их сообщению в Telegram-канале, со стороны Тамани ожидает 997 машин. Время ожидания для последней из них составляет около трех часов. На керченской стороне находится 345 транспортных средств. Там прождать придется около часа.

15 августа со стороны Керчи в очередь собралось почти 2 тыс. автомобилей.