Сирийскую армию готовят к чисткам

Власти США предложили переходному правительству Сирии финансовые стимулы в обмен на зачистку своих вооруженных сил от боевиков радикальных группировок. Такая инициатива была представлена на состоявшейся 12 августа трехсторонней встрече в Иордании представителей Вашингтона, Аммана и Дамаска. Таким образом администрация Трампа надеется предотвратить новые столкновения на этноконфессиональной почве, в которых все чаще оказываются замешаны боевики, влившиеся в правительственные силы. Однако, как говорят эксперты, носители джихадистской идеологии составляют значительную часть нынешней сирийской армии, сформированной после краха предыдущего правительства 8 декабря 2024 года, и избавиться от них будет не так-то просто.

О предложении США эмиратскому изданию The National рассказали иорданские чиновники. По их словам, Вашингтон пообещал Дамаску сформировать международную донорскую группу «Друзья Сирии» для поддержки усилий по восстановлению и реконструкции страны после многолетнего гражданского конфликта, завершившегося 8 декабря победой антиправительственных формирований. Однако взамен, говорят собеседники The National, администрация Трампа потребовала от Дамаска очистить свою армию от множества влившихся в нее боевиков радикальных группировок и назначить на ключевые руководящие должности политиков-технократов вместо бывших полевых командиров.

В Вашингтоне полагают: в случае если президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа позволит радикальным элементам в своей армии и дальше «управлять ситуацией», то новое «правительство самоуничтожится», рассказал источник The National. По его словам, в этих обстоятельствах Израиль и дальше продолжит военную активность в южных провинциях Сирии, населенных друзами, курдские формирования мобилизуют свои силы на северо-востоке, а сама Сирия вернется к периоду «прокси-войны и терактов с участием смертников».

Администрация Трампа хочет спасти сирийское правительство «от самого себя», подчеркнул собеседник эмиратского портала.

Свое предложение американская сторона представила во время состоявшейся 12 августа встречи в Аммане, в которой приняли участие специальный посланник США в Сирии и посол в Анкаре Том Баррак, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани и его иорданский коллега Айман Сафади. Главной темой консультаций была ситуация в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, где компактно проживают друзы. С 13 по 21 июля она стала местом кровопролитных столкновений между друзскими ополченцами, вооруженными бедуинами и сирийскими армейскими частями, которые пошли на непропорциональное применение силы против друзских формирований. Стороны в Аммане договорились создать специальную рабочую группу для расследования случившегося и стабилизации обстановки.

«Сирия будет в полной мере сотрудничать с ООН в расследовании преступлений,— заявил в соцсети X по итогам переговоров господин Баррак.— Сирия по-прежнему твердо привержена политике уважения и защиты всех ее граждан, содействуя наступлению общего будущего для сирийского народа, несмотря на вмешивающиеся силы, стремящиеся рассорить и вытеснить ее общины».

По словам источников Axios, отдельно администрация Трампа попыталась в Аммане согласовать создание постоянного гуманитарного коридора между Израилем и городом Эс-Сувейда для доставки израильской помощи местной общине друзов. Израиль считает защиту этой конфессиональной группы одной из целей своей военной кампании на территории Сирии. Определенное давление в этом плане на правительство Биньямина Нетаньяху оказывает друзская община, которая проживает в Израиле и считает своим долгом помочь соплеменникам по ту сторону границы.

В Сирии между тем продолжаются столкновения на этноконфессиональной почве.

Во вторник, 12 августа, Минобороны сообщило о гибели своего военнослужащего в результате нападения со стороны курдских формирований. Дамаск обвинил их в срыве режима прекращения огня.

А лидеры друзской общины в Эс-Сувейде между тем приступили к созданию собственных, автономных органов власти. Все это отражает кризис доверия между центральным руководством, пришедшим к власти 8 декабря, и районами, населенными меньшинствами.

Израильский исследовательский центр Alma в своем специальном докладе о составе сирийских вооруженных сил отметил, что «значительная часть организаций», входящих в новую армию, «включая солдат и командиров, придерживается или придерживалась экстремистской идеологии». «Проблема экстремистской идеологии еще больше усугубляется тем фактом, что в новую сирийскую армию, в том числе в ее высшее командование, входят и те, кто не является сирийцами по происхождению» и состоял ранее в международных джихадистских группировках, говорится в отчете. Все это, заключают эксперты Alma, «может представлять серьезную угрозу» как для стабильности переходной администрации Сирии, так и для безопасности Израиля.

Нил Кербелов