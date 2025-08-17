«Леопард» выбирает интим
Фестиваль в Локарно раздал награды
Фестиваль в швейцарском Локарно завершился победой японского фильма «Два сезона, два незнакомца»: ему присужден главный приз — «Золотой леопард». Другой фавориткой конкурса стала австрийская «Белая улитка», награжденная сразу двумя призами. Комментирует Андрей Плахов.
Кадр из фильма «Два сезона, два незнакомца»
Фото: The Fool
Жюри главного конкурса возглавлял камбоджийский режиссер каннский лауреат Рити Панх, известный разоблачительными фильмами о временах диктатуры Пола Пота. Было бы логично предположить, что он поддержит кино, связанное с политикой. Действительно, «Леопард» за лучшую режиссуру достался ливанцу Аббасу Фахделю, постановщику «Рассказов о раненой земле». Но все остальные награды оказались присуждены фильмам интимным, камерным, меланхоличным. Возможно, это влияние другого безусловного авторитета в составе жюри — мексиканца Карлоса Рейгадаса, эстета и последователя Андрея Тарковского.
Так или иначе, демонстративным образом без наград остались работы трех самых именитых участников конкурса: Раду Жуде, Абделлатифа Кешиша и Наоми Кавасэ. О первых двух мы подробно писали 11 и 12 августа, а картина японки Кавасэ «Иллюзия Якусимы» была показана в последний день фестиваля. Ее сюжет построен вокруг медицинской проблемы — трансплантации сердца. Француженка Корри, профессиональный эксперт в этой области (превосходная актриса Вики Крипс), едет в Японию, где донорство слабо развито и окружено множеством предрассудков. Женщина-координатор занимается судьбами больных детей, чья жизнь висит на волоске; одна из малолетних пациенток, так и не дождавшись донора, умирает. Одновременно Корри переживает драму отношений с фотографом Дзином: он склонен впадать в депрессию и однажды внезапно пропадает, подобно 80 тыс. других японцев, ежегодно по собственной инициативе исчезающих бесследно— таких называют джохацу. В события фильма вмешивается природа: ураган, сдвигающий массы воды с гор, ставит под угрозу операцию на сердце у мальчика, но на сей раз все кончается хорошо. Вполне мейнстримовая, грамотно разыгранная мелодрама о неприкаянных людях и загадочных поворотах судьбы.
Наоми Кавасэ начинала карьеру с радикальных авангардистских опусов и была любимицей международных фестивалей. Но потом «что-то пошло не так»: спрос на ее работы упал, а не так давно амбициозную постановщицу уличили в насилии на съемочной площадке: она избивала своих сотрудников. Новый фильм Кавасэ не попал ни в Канн, ни в Венецию; в Локарно он мог бы получить награду, но помешал конкурент-соотечественник. В тот же день — под занавес фестиваля — состоялась премьера картины Сё Миякэ «Два сезона, два незнакомца»: она-то и стала победительницей.
Сё Миякэ поставил кино на основе культовой манги Ёсихару Цугэ. Две новеллы о случайных встречах соединены образом Ли, женщины-сценаристки из Кореи.
Первый сюжет — парень и девушка, которые встречаются летом на берегу океана и купаются во время шторма,— возникает в воображении героини как фрагмент сценария. Во втором, что разыгрывается зимой, персонажем становится сама Ли: она едет в заснеженную деревню и встречает там нелюдимого хозяина отеля. Третьим героем новеллы становится карп ценой в миллион йен, которого бывшая жена хозяина поселила в пруду в декоративных целях, но красавца ждет неожиданный поворот судьбы. Фильм отличается изящной, лукавой простотой и обрамлен синефильской виньеткой: мы словно становимся участниками творческого процесса и свидетелями того, как жизнь сама подбрасывает сюжеты для кино.
«Сухой лист» Александра Коберидзе — еще один фильм об исчезновении человека, полный грусти и меланхолии, удостоился Специального упоминания жюри. «Леопарды» за лучшие актерские работы достались сразу четырем исполнителям. Это Мануэла Мартелли и Ана Мария Весельчич, сыгравшие в хорватской ретродраме «Бог не поможет». А также Мария Имбро и Михаил Сеньков из «Белой улитки», живущие в Минске. Кроме того, картина, снятая австрийцами Эльзой Кремсер и Левином Петером, награждена вторым по рангу Специальным призом жюри.
Австрийская режиссерская пара не впервые ищет вдохновение на территории бывшего СССР. Кремсер и Петер —авторы фильмов «Космические собаки» и «Мечтающие собаки» о бездомных людях и четвероногих, среди которых живет призрак погибшей в космосе Лайки. Продолжением этих лент становится «Белая улитка». Ее героиня Маша — девушка-альбинос, мечтающая о карьере топ-модели в Китае и в то же время одержимая манией суицида. Под стать ей Миша — ночной коронер минского морга, широкоплечий, с выбритой головой и обильно татуированный; он к тому же самодеятельный художник, рисующий уродливые трупы. Персонажам даны имена исполнителей, а сходство имен парня и девушки говорит о более глубоком внутреннем родстве. Вместе они переживают изоляцию, отчуждение, депрессию. Это глубоко интимная, печальная история, не лишенная социального подтекста и элементов мистики. Массажный салон в фильме наводит на мысль об изгнании бесов, а сомнительное модельное агентство, вербующее моделей для Китая, напоминает о другом, которое мы видели год назад в литовском фильме «Токсичность», получившем в Локарно «Золотого леопарда».