«Леопард» выбирает интим

Фестиваль в швейцарском Локарно завершился победой японского фильма «Два сезона, два незнакомца»: ему присужден главный приз — «Золотой леопард». Другой фавориткой конкурса стала австрийская «Белая улитка», награжденная сразу двумя призами. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Два сезона, два незнакомца»

Фото: The Fool Кадр из фильма «Два сезона, два незнакомца»

Фото: The Fool

Жюри главного конкурса возглавлял камбоджийский режиссер каннский лауреат Рити Панх, известный разоблачительными фильмами о временах диктатуры Пола Пота. Было бы логично предположить, что он поддержит кино, связанное с политикой. Действительно, «Леопард» за лучшую режиссуру достался ливанцу Аббасу Фахделю, постановщику «Рассказов о раненой земле». Но все остальные награды оказались присуждены фильмам интимным, камерным, меланхоличным. Возможно, это влияние другого безусловного авторитета в составе жюри — мексиканца Карлоса Рейгадаса, эстета и последователя Андрея Тарковского.

Так или иначе, демонстративным образом без наград остались работы трех самых именитых участников конкурса: Раду Жуде, Абделлатифа Кешиша и Наоми Кавасэ. О первых двух мы подробно писали 11 и 12 августа, а картина японки Кавасэ «Иллюзия Якусимы» была показана в последний день фестиваля. Ее сюжет построен вокруг медицинской проблемы — трансплантации сердца. Француженка Корри, профессиональный эксперт в этой области (превосходная актриса Вики Крипс), едет в Японию, где донорство слабо развито и окружено множеством предрассудков. Женщина-координатор занимается судьбами больных детей, чья жизнь висит на волоске; одна из малолетних пациенток, так и не дождавшись донора, умирает. Одновременно Корри переживает драму отношений с фотографом Дзином: он склонен впадать в депрессию и однажды внезапно пропадает, подобно 80 тыс. других японцев, ежегодно по собственной инициативе исчезающих бесследно— таких называют джохацу. В события фильма вмешивается природа: ураган, сдвигающий массы воды с гор, ставит под угрозу операцию на сердце у мальчика, но на сей раз все кончается хорошо. Вполне мейнстримовая, грамотно разыгранная мелодрама о неприкаянных людях и загадочных поворотах судьбы.

Наоми Кавасэ начинала карьеру с радикальных авангардистских опусов и была любимицей международных фестивалей. Но потом «что-то пошло не так»: спрос на ее работы упал, а не так давно амбициозную постановщицу уличили в насилии на съемочной площадке: она избивала своих сотрудников. Новый фильм Кавасэ не попал ни в Канн, ни в Венецию; в Локарно он мог бы получить награду, но помешал конкурент-соотечественник. В тот же день — под занавес фестиваля — состоялась премьера картины Сё Миякэ «Два сезона, два незнакомца»: она-то и стала победительницей.

Сё Миякэ поставил кино на основе культовой манги Ёсихару Цугэ. Две новеллы о случайных встречах соединены образом Ли, женщины-сценаристки из Кореи.

Первый сюжет — парень и девушка, которые встречаются летом на берегу океана и купаются во время шторма,— возникает в воображении героини как фрагмент сценария. Во втором, что разыгрывается зимой, персонажем становится сама Ли: она едет в заснеженную деревню и встречает там нелюдимого хозяина отеля. Третьим героем новеллы становится карп ценой в миллион йен, которого бывшая жена хозяина поселила в пруду в декоративных целях, но красавца ждет неожиданный поворот судьбы. Фильм отличается изящной, лукавой простотой и обрамлен синефильской виньеткой: мы словно становимся участниками творческого процесса и свидетелями того, как жизнь сама подбрасывает сюжеты для кино.

«Сухой лист» Александра Коберидзе — еще один фильм об исчезновении человека, полный грусти и меланхолии, удостоился Специального упоминания жюри. «Леопарды» за лучшие актерские работы достались сразу четырем исполнителям. Это Мануэла Мартелли и Ана Мария Весельчич, сыгравшие в хорватской ретродраме «Бог не поможет». А также Мария Имбро и Михаил Сеньков из «Белой улитки», живущие в Минске. Кроме того, картина, снятая австрийцами Эльзой Кремсер и Левином Петером, награждена вторым по рангу Специальным призом жюри.

Австрийская режиссерская пара не впервые ищет вдохновение на территории бывшего СССР. Кремсер и Петер —авторы фильмов «Космические собаки» и «Мечтающие собаки» о бездомных людях и четвероногих, среди которых живет призрак погибшей в космосе Лайки. Продолжением этих лент становится «Белая улитка». Ее героиня Маша — девушка-альбинос, мечтающая о карьере топ-модели в Китае и в то же время одержимая манией суицида. Под стать ей Миша — ночной коронер минского морга, широкоплечий, с выбритой головой и обильно татуированный; он к тому же самодеятельный художник, рисующий уродливые трупы. Персонажам даны имена исполнителей, а сходство имен парня и девушки говорит о более глубоком внутреннем родстве. Вместе они переживают изоляцию, отчуждение, депрессию. Это глубоко интимная, печальная история, не лишенная социального подтекста и элементов мистики. Массажный салон в фильме наводит на мысль об изгнании бесов, а сомнительное модельное агентство, вербующее моделей для Китая, напоминает о другом, которое мы видели год назад в литовском фильме «Токсичность», получившем в Локарно «Золотого леопарда».