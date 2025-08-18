Как старинная опера полюбила Цезаря и Клеопатру

В 48 году до н. э. вселенский конфликт римских политических лидеров Гнея Помпея Великого и Гая Юлия Цезаря разрешился кровавым происшествием. Помпей, разбитый Цезарем, попытался укрыться в Египте, но когда в Александрии высадился со своим войском Цезарь, испуганные придворные малолетнего царя Птолемея XIII зарезали Помпея и раболепно поднесли Цезарю его голову. Клеопатра VII, сестра, супруга и соправительница Птолемея, вовремя оценила обстановку и соблазнила победоносного римского диктатора, который был старше ее на 30 лет. В результате скоротечной гражданской войны Птолемей XIII был смещен и убит, а Клеопатра, хоть и признав номинальный сюзеренитет Рима, стала полновластной царицей Египта.

Георг Фридрих Гендель

Фото: National Portrait Gallery Георг Фридрих Гендель

Фото: National Portrait Gallery

Эта коллизия в операх XVII–XVIII веков воспроизводилась множество раз. В 1677 году появилась опера венецианца Антонио Сарторио «Юлий Цезарь в Египте». В 1735-м — опера Джеминиано Джакомелли «Цезарь в Египте». В 1742-м для открытия своего берлинского оперного театра на Унтер-ден-Линден (теперешняя Берлинская государственная опера) король Пруссии Фридрих II заказал композитору Карлу Генриху Грауну оперу «Цезарь и Клеопатра» — все о тех же самых александрийских событиях.

Именно либретто оперы Сарторио в радикальной обработке драматурга Николы Франческо Хайма использовано и в «Юлии Цезаре в Египте» (1724) Георга Фридриха Генделя (изображен на портрете). В генделевской опере сохранены старинные амплуа наперсников (Курий, соратник Цезаря; Ахилла, военачальник Помпея; Нирено, евнух Клеопатры), сохранены любовные линии — взаимное чувство Клеопатры и Цезаря, страсть Птолемея, Курия и Ахиллы к вдове Помпея Корнелии. Но все это трактовано уже в новом духе позднебарочной оперы-сериа с поразительно глубокой прорисовкой персонажей и их чувств. Премьера оперы Генделя состоялась в Лондоне 20 февраля 1724 года, главные партии исполняли крупнейшие оперные знаменитости своего времени — кастрат Сенезино (Цезарь) и сопрано Франческа Куццони (Клеопатра). Опера быстро получила европейскую известность, но и в самой Англии, нарождающейся колониальной державе, историю о победах просвещенного полководца на экзотическом Востоке принимали с безусловным энтузиазмом.