Глава РФПИ Дмитриев сообщил о панике среди западных союзников Украины

В преддверии переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским среди сторонников конфликта на Украине началась паника, написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике»,— написал господин Дмитриев.

Он сослался на публикации изданий Politico и Bild, которые сообщили о возможных планах канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера Финляндии Александра Стубба присоединиться к Владимиру Зеленскому на переговорах в Белом доме.