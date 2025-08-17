Станцию метро «Василеостровская» снова закрыли на вход из-за ремонта стилобата

Вторые выходные подряд станция метро «Василеостровская» в Петербурге работает с ограничениями из-за продолжающегося капитального ремонта стилобата. В воскресенье, 17 августа, вход на станцию закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ГУП «Петербургский метрополитен» попросили пассажиров заранее планировать маршрут поездок и посоветовали пользоваться ближайшими станциями метро, а также наземным транспортом.

На выход станция метро «Василеостровская» работает в обычном режиме, уточнили в пресс-службе подземки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Лесная» в Петербурге будут закрывать на вход с 18 августа до 17 декабря по будним дням из-за капитального ремонта эскалаторов.

Андрей Цедрик