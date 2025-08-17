Вывоз субстрата шампиьонной грибницы из Удмуртии в Казахстан вырос в пять раз

С начала года из Удмуртии в Казахстан было вывезено 966,5 т субстрата шампиьонной грибницы, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, продукция также экспортируется и в другие страны. В январе—июле из региона в Белоруссию, Казахстан и Киргизию было вывезено 1,1 тыс. т субстрата, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.