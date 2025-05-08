Неизвестные похитили с балкона бизнесмена на Смоленской улице 25 млн рублей

Полицией Московского района Петербурга приняты меры к задержанию злоумышленников, похитивших крупную сумму денег у бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили 8 мая в региональном ГУ МВД, накануне около полуночи в правоохранительные органы обратился предприниматель, рассказавший о том, что пока он с семьей уезжал на майские праздники, неизвестные украли из его квартиры на Смоленской улице 25 млн рублей. Деньги хранились в коробке на балконе.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Предполагаемых похитителей ищут, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании жителя Мурманска, который ограбил бизнесмена в парадной на Ленинском проспекте.

Андрей Цедрик