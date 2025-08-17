В Белгороде 17 августа не будут работать крупные ТЦ и рынки из-за атак БПЛА

В Белгороде введены ограничительные меры из-за участившихся атак беспилотников ВСУ. 17 августа в городе не будут работать крупные торговые центры и рынки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Это скопление людей, а, значит, опасность нахождения в этих местах и возможность нанесения ударов противником»,— написал он в Telegram-канале. Также не будут работать аттракционы в парках.

18 августа бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства региона, будут работать «максимально в дистанционном режиме». Господин Гладков призвал руководство других частных и федеральных структур также ввести дистанционный режим работы.

Учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме. Порядок работы детских садов определит администрация Белгорода. Глава региона поручил обеспечить безопасностью сотрудников, которые не могут работать из дома.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Белгородской областью было сбито 16 беспилотников. 16 августа Вячеслав Гладков сообщал о нескольких пострадавших в результате атак. Зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей.