Локализован степной пожар у курорта Чедер в Туве

В Туве удалось локализовать два степных пожара, приближавшихся к населенным пунктам. О ходе борьбы с огнем сообщило главное управление МЧС по республике.

Один из пожаров находится в 7 км от села Бурен-Хем Каа-Хемского района. Второй — в 8 км от курорта Чедер. В тушении, помимо сотрудников МЧС, принимают участие также органы местного самоуправления и добровольные пожарные команды. В общей сложности задействовано более 100 человек и 24 единицы техники.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июля в Республике Тыва был вновь введен режим ЧС. Основной причиной природных пожаров тогда стали сухие грозы.

Валерий Лавский