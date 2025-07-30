Тува запросила помощь других регионов и МЧС России в тушении лесных пожаров

Пожарные из ряда сибирских регионов направлены в Туву для помощи в борьбе с природными пожарами. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На помощь к нам прибыли огнеборцы из Хакасии, сегодня прибудут еще люди из Красноярского края и Омской области, выдвинулась команда из Бурятии»,— перечислил глава Тувы. Кроме того, по его словам, власти республики запросили помощь МЧС России, «ведется работа по привлечению Ми-8, Ми-26».

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе в Республике Тыва вновь введен режим ЧС. Основной причиной лесных пожаров стали сухие грозы. К утру 30 июля в регионе действовало 23 пожара, тушением которых занимались 232 человека.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Туве сохранится жаркая погода с максимальной температурой воздуха выше плюс 35 градусов.

Валерий Лавский