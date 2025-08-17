Около железной дороги вблизи Крымского моста нашли мины

Пиротехники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма, сообщило управление МЧС по республике. Речь идет о восьми минах и одном саперном заряде.

«Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. Движение поездов не приостанавливалось»,— говорится в сообщении ведомства. Пиротехники уничтожили мины в период длительного промежутка в графике движения поездов.

МЧС опубликовало видео, на котором видна работа пиротехников и уничтожение одного из взрывоопасных предметов. Ведомство также напомнило, что в случае обнаружения мины от нее нужно отойти на безопасное расстояние. О находке необходимо сообщить в полицию или МЧС.