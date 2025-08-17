Индекс Мосбиржи закрылся снижением после встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) по итогам дополнительной торговой сессии выходного дня снизился на 2,03%. Он закрылся на уровне 2950,89 пункта.

15 августа индекс Мосбиржи впервые с 28 апреля превысил 3000 пунктов. Он достиг максимального уровня в 22:11 мск, когда президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп поприветствовали друг друга в аэропорту Анкориджа. К концу вечерней сессии индекс Мосбиржи замедлил рост до 3007,35 пункта.