Обвиняемый в убийстве на улице Крауля в Екатеринбурге сдался в полицию

Гражданин, подозреваемый в убийстве мужчины в автомобиле вечером 15 августа на улице Крауля в Екатеринбурге, сдался в полицию, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: СКР

Фото: СКР

Напомним, по версии следствия, убийца разбил боковое стекло автомобиля и нанес ножевые ранения находящемуся в машине мужчине, сообщили в СКР. Пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемому 1984 года рождения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в убийстве задержанный признал. По его словам, он пошел на преступление из ревности. СКР намерен обратиться в суд с ходатайством об его аресте.

Полковник Горелых добавил, что обвиняемый после убийства скрылся с места ЧП в пригороде Екатеринбурга, но потом сам вышел на связь с МВД и сообщил, что заблудился где-то в лесном массиве. Утром 16 августа он добровольно явился в территориальный ОВД с повинной.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, причем также на почве ревности. Тогда он сломал челюсть сопернику, но до тюремного срока в тот раз дело не дошло»,— рассказал Валерий Горелых.

Алексей Буров