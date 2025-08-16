В Екатеринбурге зарезали мужчину в автомобиле, убийцу объявили в розыск

СКР и полиция разыскивают убийцу, который вечером 15 августа на улице Крауля в Екатеринбурге разбил боковое стекло автомобиля и нанес ножевые ранения находящемуся в машине мужчине, сообщили в СКР. Пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: СКР Место происшествия

Фото: СКР

По данным следствия, убийца скрылся с места преступления на своем автомобиле.

Следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Номер легкового автомобиля и личность подозреваемого представители МВД уже установили. По одной из отрабатываемых полицией и СКР версий, преступление могло быть совершено на почве ревности»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело погибшего направлено на экспертизу, добавили в СКР.

Алексей Буров