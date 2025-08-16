В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие фестиваля «Энергия РМК»

В квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге открылся двухдневный спортивный фестиваль «Энергия РМК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие фестиваля «Энергия РМК»

Фото: Пресс-служба РМК Торжественное открытие фестиваля «Энергия РМК»

Фото: Пресс-служба РМК

В торжественной церемонии открытия приняли участие основатель РМК Игорь Алтушкин с супругой, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, ceкpeтapь гeнcoвeтa «Eдинoй Poccии» Bлaдимиp Якyшeв, телеведущий Владимир Соловьев.

В честь открытия фестиваля пилотажная группа «Русь» показала авиашоу, а перед сценой приземлились парашютисты с флагами в честь Дня города, фестиваля и нового квартала «Архангел Михаил».

В рамках фестиваля организованы соревнования по экстремальным уличным видам спорта, дрифт, детские гонки, турнир по баскетболу, показательные выступления, мастер-классы, конкурсы, VR-зоны, симуляторы, выставка победителей ралли «Дакар».

Одним из центральных событий станет турнир по профессиональному кикбоксингу в маленьких перчатках RCC Fair Fight 32. На нем проведут бой в полутяжелом весе звезда ММА Иван Штырков (Уральский Халк) и экс-боец UFC Армен Петросян. Титульный бой в тяжелом весе проведут Никита Козлов и Никита Варяг, они будут бороться за звание чемпиона и первое место в рейтинге P4P организации.

София Паникова