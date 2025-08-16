ДТП на трассе «Голубые Озера-Победа-Поляны» унесло жизнь одного человека

Пассажирка Hyundai Solaris скончалась в результате аварии на 85-м км трассы «Голубые Озера-Победа-Поляны». Иномарка столкнулась с Porsche Cayenne, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель Hyundai в возрасте 42 лет вечером 15 августа следовал в сторону дороги «Голубые Озера-Победа-Поляны». При повороте налево в сторону поселка Пушной на перекрестке он не предоставил преимущество в движении второй иномарке и допустил столкновение.

Водитель и пассажир Hyundai Solaris получили травмы средней степени тяжести, их доставили в больницу. Еще одного пассажира спасти не удалось.

Полиция выяснила, что водитель авто корейского бренда за 2025 год 13 привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них восемь раз — за превышение скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека пострадали в результате массового ДТП на трассе А-120 в Ленобласти.

Татьяна Титаева