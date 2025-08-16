Петербург передаст школьникам из Мариуполя более 19 тыс. подарков к 1 сентября

Свыше 19 тыс. наборов принадлежностей для школы приобрело правительство Санкт-Петербурга для мариупольских школьников. Первую партию уже отправили, сообщили в пресс-службе Смольного.

Наборы собраны с учетом разных возрастов. Особое внимание уделили детям, которые впервые пойдут в школу. Их снабдят канцелярией, тетрадями, учебниками и школьными рюкзаками.

«В этом году мы планируем ещё поставить оборудование для предметов ОБЗР и Труд, оборудование для пищеблоков детских садов, государственную символику, медицинские аптечки»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Правительство Северной столицы посылает подарки для школьников из Мариуполя с 2022 года. Город принимает детей на летние, осенние, зимние и весенние каникулы.

Татьяна Титаева